Toyota Corolla

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

машина в отличном состоянии, ходовая в норме , двигатель работает ровно, коробка переключается плавно без рывков, ПТС оригинал, я третий хозяин.Кондиционер работает. замена масла в двигателе, свечей ремней фильтров всех. Перекупов не беспокоить, за дешево не отдам! За машиной следили. осмотр в ст Полтавской рядом со Славянском-на-Кубани. Любые проверки за Вас счет. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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