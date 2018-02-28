Toyota Corolla Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 59 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 220 тыс. км Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

машина в отличном состоянии, ходовая в норме , двигатель работает ровно, коробка переключается плавно без рывков, ПТС оригинал, я третий хозяин.Кондиционер работает. замена масла в двигателе, свечей ремней фильтров всех. Перекупов не беспокоить, за дешево не отдам! За машиной следили. осмотр в ст Полтавской рядом со Славянском-на-Кубани. Любые проверки за Вас счет. Торг у капота.