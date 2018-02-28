Toyota Corolla
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
машина в отличном состоянии, ходовая в норме , двигатель работает ровно, коробка переключается плавно без рывков, ПТС оригинал, я третий хозяин.Кондиционер работает. замена масла в двигателе, свечей ремней фильтров всех. Перекупов не беспокоить, за дешево не отдам! За машиной следили. осмотр в ст Полтавской рядом со Славянском-на-Кубани. Любые проверки за Вас счет. Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.