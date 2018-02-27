Toyota Corolla

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 595 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное состояние, вся в родной краске. Вложений не требует! Подогрев сидений, USB, AUX, омыватели фар и т д. По расходникам, менял: свечи, АКБ, масла и фильтра, обслуживали по регламенту. Салон чистый и не затёртый, багажник как новый, двигатель не мыли ни разу, чтоб не было никаких лишних вопросов. Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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