Toyota Corolla
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 595 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличное состояние, вся в родной краске. Вложений не требует! Подогрев сидений, USB, AUX, омыватели фар и т д. По расходникам, менял: свечи, АКБ, масла и фильтра, обслуживали по регламенту. Салон чистый и не затёртый, багажник как новый, двигатель не мыли ни разу, чтоб не было никаких лишних вопросов. Торг!
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