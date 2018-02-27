Toyota Corolla Дата публикации: 27.02.18 Просмотров объявления: 64 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 110 тыс. км Цена: 595 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное состояние, вся в родной краске. Вложений не требует! Подогрев сидений, USB, AUX, омыватели фар и т д. По расходникам, менял: свечи, АКБ, масла и фильтра, обслуживали по регламенту. Салон чистый и не затёртый, багажник как новый, двигатель не мыли ни разу, чтоб не было никаких лишних вопросов. Торг!