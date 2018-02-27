Toyota Corolla
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 260 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в очень хорошем состоянии, стекла все родные, крашена только водительская дверь, цену снизил максимально, нужны срочно деньги!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.