Toyota Corolla

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 260 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии, стекла все родные, крашена только водительская дверь, цену снизил максимально, нужны срочно деньги!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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