Toyota Corolla

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 107 тыс. км

Цена: 660 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль пригнан из Германии в 2014 году, в России я - один хозяин. Идеальное состояние, очень бережная эксплуатация, не требует никаких вложений. Двигатель 1.4 очень экономичный и неприхотливый в работе, масло от замены до замены, МКПП 6-ступенчатая . Комплектация : SRS -9, подогрев и электропривод зеркал, климат-контроль, парктроники, подогрев сидений, ASR, ABS и т. д. Более подробную информацию расскажу по телефону. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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