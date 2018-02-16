Toyota Corolla
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 107 тыс. км
Цена: 660 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль пригнан из Германии в 2014 году, в России я - один хозяин. Идеальное состояние, очень бережная эксплуатация, не требует никаких вложений. Двигатель 1.4 очень экономичный и неприхотливый в работе, масло от замены до замены, МКПП 6-ступенчатая . Комплектация : SRS -9, подогрев и электропривод зеркал, климат-контроль, парктроники, подогрев сидений, ASR, ABS и т. д. Более подробную информацию расскажу по телефону. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.