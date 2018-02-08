Toyota Corolla

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 67 тыс. км

Цена: 765 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машинка в очень хорошем состоянии, ездили очень бережно и аккуратно, следили, все расходники меняли вовремя, вложений ни каких не требует!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Corolla

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 67 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

780 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 185,077 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

350 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 56,874 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

800 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Corolla

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 24 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

740 тыс. руб.

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 24 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

740 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 81 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

575 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале