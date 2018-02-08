Toyota Corolla Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 91 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 67 тыс. км Цена: 765 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машинка в очень хорошем состоянии, ездили очень бережно и аккуратно, следили, все расходники меняли вовремя, вложений ни каких не требует!