Toyota Corolla
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 425 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем техническом состоянии 2007 г. Не битый. Замена всех расходников вовремя. Комплект зимней резины в подарок. Комплектация норма. Кондиционер, подогрев сидений, электро привод зеркал, гидроусилитель руля, передние стеклоподъемники. Коробка не пинается! Сцепление новое. На днях поставили и отрегулировали робот. Цена 425000, хороший торг у капота. Возможен обмен на минивен, микроавтобус равноценный!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.