Toyota Corolla Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 70 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 110 тыс. км Цена: 425 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии 2007 г. Не битый. Замена всех расходников вовремя. Комплект зимней резины в подарок. Комплектация норма. Кондиционер, подогрев сидений, электро привод зеркал, гидроусилитель руля, передние стеклоподъемники. Коробка не пинается! Сцепление новое. На днях поставили и отрегулировали робот. Цена 425000, хороший торг у капота. Возможен обмен на минивен, микроавтобус равноценный!