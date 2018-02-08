Toyota Corolla

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 425 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии 2007 г. Не битый. Замена всех расходников вовремя. Комплект зимней резины в подарок. Комплектация норма. Кондиционер, подогрев сидений, электро привод зеркал, гидроусилитель руля, передние стеклоподъемники. Коробка не пинается! Сцепление новое. На днях поставили и отрегулировали робот. Цена 425000, хороший торг у капота. Возможен обмен на минивен, микроавтобус равноценный!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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