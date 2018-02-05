Toyota Corolla Дата публикации: 5.02.18 Просмотров объявления: 83 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 85 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, пробег оригинальный, владею почти 2 года. Регулярные ТО каждые 8 т. км., АКПП автомат (не робот).

Максимальная комплектация. Без ключевой доступ, заводится с кнопки, климат контроль, круиз контроль, камера заднего вида, парктроники, электро зеркала, подогрев сидений, штатная сигнализация и сигнализации с обратной связью и авто запуском, защита картера, коврики оригинал тканевые.

Красилось заднее крыло без шпаклевки первым собственником в 2013 году по КАСКО. Мной красился задний бампер (притер об столбик). Больше крашенных деталей нет! ДТП не было. Минимальный торг только у капота. Обмен не интересует! Куплен другой автомобиль. Сейчас Авто не эксплуатируется, стоит на крытой парковке под чехлом. В конце есть ссылка на видео.