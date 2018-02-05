Toyota Corolla
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 191 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам японскую ласточку за время пользования не подводила ни разу. Продаю в связи с переездом в другой город. Все менялось вовремя.Сел и поехал. Стоит хорошая музыка. Торг уместен но минимальный. Звонить с 8-00 до 20-00.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.