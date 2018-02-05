Toyota Corolla

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 191 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам японскую ласточку за время пользования не подводила ни разу. Продаю в связи с переездом в другой город. Все менялось вовремя.Сел и поехал. Стоит хорошая музыка. Торг уместен но минимальный. Звонить с 8-00 до 20-00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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