Toyota Corolla Дата публикации: 5.02.18 Просмотров объявления: 71 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 191 тыс. км Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам японскую ласточку за время пользования не подводила ни разу. Продаю в связи с переездом в другой город. Все менялось вовремя.Сел и поехал. Стоит хорошая музыка. Торг уместен но минимальный. Звонить с 8-00 до 20-00.