Toyota Corolla Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 100 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 91 тыс. км Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Toyota Corolla 2006. Год выпуска. Сборка Англия. Местный автомобиль, 5 последних лет в одних руках, ездила девушка в основном по городу. ПТС оригинал. 3 комплекта ключей. Автомобиль не бит, не крашен, кузов в родной краске, в прекрасном состоянии. Родные фары и стекла. При покупке проверял лично, любые проверки. Салон в прекрасном состояние - не пили не курили, матом не ругались)

Вся электроника работает, подушки безопасности на месте. Печка греет, кондиционер охлаждает - все как положено. По мотору никаких вопросов нет. АКПП работает как часы. Подвеска мягкая. Состояние автомобиля - сел, завел, поехал.

Любые проверки. Установлена сигнализация с автозапуском. Автомагнитола SONY с пультом. Есть второй комплект колес (сейчас стоит зимняя резина на штамповке, лето на белых легкосплавных 16 дисках). Юридически чист (мы хозяева).

P. S. Автомобиль продается без номеров.