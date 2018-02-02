Toyota Corolla

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 91 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Toyota Corolla 2006. Год выпуска. Сборка Англия. Местный автомобиль, 5 последних лет в одних руках, ездила девушка в основном по городу. ПТС оригинал. 3 комплекта ключей. Автомобиль не бит, не крашен, кузов в родной краске, в прекрасном состоянии. Родные фары и стекла. При покупке проверял лично, любые проверки. Салон в прекрасном состояние - не пили не курили, матом не ругались)
Вся электроника работает, подушки безопасности на месте. Печка греет, кондиционер охлаждает - все как положено. По мотору никаких вопросов нет. АКПП работает как часы. Подвеска мягкая. Состояние автомобиля - сел, завел, поехал.
Любые проверки. Установлена сигнализация с автозапуском. Автомагнитола SONY с пультом. Есть второй комплект колес (сейчас стоит зимняя резина на штамповке, лето на белых легкосплавных 16 дисках). Юридически чист (мы хозяева).
P. S. Автомобиль продается без номеров.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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