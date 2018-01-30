Toyota Corolla
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 246 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем состоянии, все расходники меняются в срок, есть небольшие недочеты по кузову, салон в идеальном состоянии чистый ухоженный установлена хорошая магнитола пионер, штатную отдам с машиной, двигатель, коробка, подвеска в идеальном состоянии любые СТО и диагностики пройдет на отлично. Не перекуп 2 года ездил без нареканий. Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.