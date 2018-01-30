Toyota Corolla

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 246 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, все расходники меняются в срок, есть небольшие недочеты по кузову, салон в идеальном состоянии чистый ухоженный установлена хорошая магнитола пионер, штатную отдам с машиной, двигатель, коробка, подвеска в идеальном состоянии любые СТО и диагностики пройдет на отлично. Не перекуп 2 года ездил без нареканий. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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