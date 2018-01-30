Toyota Corolla Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 246 тыс. км Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, все расходники меняются в срок, есть небольшие недочеты по кузову, салон в идеальном состоянии чистый ухоженный установлена хорошая магнитола пионер, штатную отдам с машиной, двигатель, коробка, подвеска в идеальном состоянии любые СТО и диагностики пройдет на отлично. Не перекуп 2 года ездил без нареканий. Торг у капота.