Toyota Corolla Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 283 тыс. км Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Алина Телефон:

Описание

Автомобиль в нормальном состоянии. Двигатель и коробка в норме. Поменяно сцепление, передние стойки, сальники и ещё много чего. Есть летняя резина на литых дисках. Причина продажи нужны деньги. Срочно. Торг.