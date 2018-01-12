Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 283 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Алина
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Описание
Автомобиль в нормальном состоянии. Двигатель и коробка в норме. Поменяно сцепление, передние стойки, сальники и ещё много чего. Есть летняя резина на литых дисках. Причина продажи нужны деньги. Срочно. Торг.
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