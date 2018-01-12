Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 283 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Алина

Телефон:

Описание

Автомобиль в нормальном состоянии. Двигатель и коробка в норме. Поменяно сцепление, передние стойки, сальники и ещё много чего. Есть летняя резина на литых дисках. Причина продажи нужны деньги. Срочно. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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