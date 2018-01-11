Toyota Corolla Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 90,5 тыс. км Цена: 610 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Toyota Corolla 2010 г. в. с оригинальным пробегом, в прекрасном состоянии для своего возраста. Двигатель и коробка в идеале, классический автомат (гидротрансформатор) по ходовой вопросов нет, салон чистый, аккуратный, в машине не курили. По электрике работает все, до последней лампочки. В авариях не участвовал. Хорошая комплектация.

Автомобиль маневренный, в городе удобно парковаться, в потоке держится на равных, налоги и страховка копеечные. Все документы в порядке. Два комплекта ключей. В- общем, бодрый, надёжный, экономичный и беспроблемный автомобиль, купив который вы точно не пожалеете! Звоните!