Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 90,5 тыс. км

Цена: 610 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Toyota Corolla 2010 г. в. с оригинальным пробегом, в прекрасном состоянии для своего возраста. Двигатель и коробка в идеале, классический автомат (гидротрансформатор) по ходовой вопросов нет, салон чистый, аккуратный, в машине не курили. По электрике работает все, до последней лампочки. В авариях не участвовал. Хорошая комплектация.
Автомобиль маневренный, в городе удобно парковаться, в потоке держится на равных, налоги и страховка копеечные. Все документы в порядке. Два комплекта ключей. В- общем, бодрый, надёжный, экономичный и беспроблемный автомобиль, купив который вы точно не пожалеете! Звоните!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Corolla

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 264 тыс. км.
Краснодарский край, Калининская

345 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 74,6 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

800 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 350 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

210 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Corolla

Audi A4

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Горячий Ключ

610 тыс. руб.

BMW 7

Подержанная, пробег 210 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

690 тыс. руб.

Ford Mondeo

Подержанная, пробег 69,112 тыс. км.
Краснодарский край, Успенское

650 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале