Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 90,5 тыс. км
Цена: 610 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
Описание
Toyota Corolla 2010 г. в. с оригинальным пробегом, в прекрасном состоянии для своего возраста. Двигатель и коробка в идеале, классический автомат (гидротрансформатор) по ходовой вопросов нет, салон чистый, аккуратный, в машине не курили. По электрике работает все, до последней лампочки. В авариях не участвовал. Хорошая комплектация.
Автомобиль маневренный, в городе удобно парковаться, в потоке держится на равных, налоги и страховка копеечные. Все документы в порядке. Два комплекта ключей. В- общем, бодрый, надёжный, экономичный и беспроблемный автомобиль, купив который вы точно не пожалеете! Звоните!
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