Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 218 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю в связи с покупкой бизнес-класса. Авто не красилось100%. По кузову есть мелкие недочёты, см.фото. Второй хозяин. Хороший торг реальному покупателю.
Движок 1.6 почему-то не могу изменить в графе"объем двигателя".
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