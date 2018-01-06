Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 218 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю в связи с покупкой бизнес-класса. Авто не красилось100%. По кузову есть мелкие недочёты, см.фото. Второй хозяин. Хороший торг реальному покупателю.
Движок 1.6 почему-то не могу изменить в графе"объем двигателя".

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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