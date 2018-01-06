Toyota Corolla Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 218 тыс. км Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю в связи с покупкой бизнес-класса. Авто не красилось100%. По кузову есть мелкие недочёты, см.фото. Второй хозяин. Хороший торг реальному покупателю.

Движок 1.6 почему-то не могу изменить в графе"объем двигателя".