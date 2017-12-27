Toyota Corolla Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 55 тыс. км Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Владимирович Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Газобаллоное оборудование (ГБО) Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Люк Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продам авто не бита не крашена все вопросы по тел.