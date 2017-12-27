Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 369 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, США, бережная эксплуатация, коробка, двигатель без нареканий, обычный автомат, не робот, полный электро пакет, подушки безопасности, кондиционер, все стеклоподъемники, салон легендарный японский велюр, чистый не прокуренный, ухоженный, своевременное обслуживание, штатная сигнализация, литые диски, новая зимняя резина, все стекла родные, без трещин и повреждений, я собственник, причина продажи-покупка маленькой машинки для жены! Реальному покупателю небольшой торг у капота!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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