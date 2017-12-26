Toyota Corolla
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Машина в очень хорошем состоянии. Не битая! Дилерская покупалась новой в салоне в Августе 2005 г. 2-хозяина по ПТС и обе женщины! Все боковые стёкла и заднее родные! ПТС-оригинал. Крашеные только бампера и капот так как был сильно посечён. Салон в отличном состоянии. Сигнализация с авто запуском и обратной связью. Двигатель и коробка работают идеально. Только что поменял масло и фильтр ДВС. И масло в коробке! Гнилья, ржавчины и даже рыжиков ни где нету. На данное авто были ограничения на регистрационные действия из за штрафа по ПДД, поэтому не могли продать и переоформить! Сейчас всё ограничения сняты
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