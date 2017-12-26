Toyota Corolla Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 155 тыс. км Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Машина в очень хорошем состоянии. Не битая! Дилерская покупалась новой в салоне в Августе 2005 г. 2-хозяина по ПТС и обе женщины! Все боковые стёкла и заднее родные! ПТС-оригинал. Крашеные только бампера и капот так как был сильно посечён. Салон в отличном состоянии. Сигнализация с авто запуском и обратной связью. Двигатель и коробка работают идеально. Только что поменял масло и фильтр ДВС. И масло в коробке! Гнилья, ржавчины и даже рыжиков ни где нету. На данное авто были ограничения на регистрационные действия из за штрафа по ПДД, поэтому не могли продать и переоформить! Сейчас всё ограничения сняты