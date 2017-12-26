Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Машина в очень хорошем состоянии. Не битая! Дилерская покупалась новой в салоне в Августе 2005 г. 2-хозяина по ПТС и обе женщины! Все боковые стёкла и заднее родные! ПТС-оригинал. Крашеные только бампера и капот так как был сильно посечён. Салон в отличном состоянии. Сигнализация с авто запуском и обратной связью. Двигатель и коробка работают идеально. Только что поменял масло и фильтр ДВС. И масло в коробке! Гнилья, ржавчины и даже рыжиков ни где нету. На данное авто были ограничения на регистрационные действия из за штрафа по ПДД, поэтому не могли продать и переоформить! Сейчас всё ограничения сняты

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Corolla

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 138 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

500 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 241,271 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

285 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 120,387 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

765 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Corolla

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

BMW 3

Подержанная, пробег 168 тыс. км.
Краснодарский край, Каневская

415 тыс. руб.

Toyota Avensis

Подержанная, пробег 230 тыс. км.
Краснодарский край, Кропоткин

400 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале