Toyota Corolla

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 212 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Илья

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, абсолютно никаких вложений не требует.
Была куплена мной, так сказать для пробы японского автопрома. Остался очень доволен, но мало. Для города отличный вариант, расход приятно порадует, достаточно манёврена. После покупки,много существенных деталей заменено, в том числе и масло в автомате (полная замена) Новый аккумулятор, сигнализация с доводчиками. Подробнее по телефону. Разумный торг уместен. Наложен арест за штраф в 1000 р, вопрос решаемый в течении дня.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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