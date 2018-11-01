Toyota Chaser
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1994
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: григорий
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: кассетная магнитола
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик света
Легкосплавные диски
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
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