Toyota Chaser
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 400 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Кореновск, Краснодарский край
Имя: евгений
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Датчик света
Легкосплавные диски
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Срочно!!!!!!!!!!!!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.