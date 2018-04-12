Toyota Chaser

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1995

Пробег: 400 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Кореновск, Краснодарский край

Имя: евгений

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Датчик света

Легкосплавные диски

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Срочно!!!!!!!!!!!!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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