Toyota Carina ED

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1995

Пробег: 450 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, кузов недавно был полностью покрашен, двигатель масло даже не нюхает, по ходовке ничего не гремит, не стучит, коробка не пинается. Остальные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Carina ED

Авто, похожие на Toyota Carina ED

Audi A6

Подержанная, пробег 294 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

230 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 92 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

295 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 90 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

295 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале