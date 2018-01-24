Toyota Carina ED Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 62 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1995 Пробег: 450 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, кузов недавно был полностью покрашен, двигатель масло даже не нюхает, по ходовке ничего не гремит, не стучит, коробка не пинается. Остальные вопросы по телефону.