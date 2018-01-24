Toyota Carina ED
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 450 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем состоянии, кузов недавно был полностью покрашен, двигатель масло даже не нюхает, по ходовке ничего не гремит, не стучит, коробка не пинается. Остальные вопросы по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.