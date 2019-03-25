Toyota Carina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1991
Пробег: 175 тыс. км
Цена: 75 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Светло-серый
Информация о владельце
Город: Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Имя: Владимир
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Описание
имеется запасной дв 4А сМКПП и некоторые запчасти
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