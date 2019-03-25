Toyota Carina

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1991

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

имеется эапасная АКПП и некоторые запчасти

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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