имеется запасная АКПП и некоторые запчасти

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Имя: Владимир

Цвет: Почти черный

Цена: 150 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 1991

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.