Toyota Carina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1991
Пробег: 175 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Почти черный
Информация о владельце
Город: Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Имя: Владимир
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Охранная система
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
имеется запасная АКПП и некоторые запчасти
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