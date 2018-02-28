Toyota Carina Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 63 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1995 Пробег: 172 тыс. км Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Золотой лист К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам срочно японца Тоета Карина. Прошу тех, кто хочет за такую сумму новое авто, то прямиком в салон можно ехать. И так про авто на хорошем ходу, езжу каждый день без проблем и т. д., двигатель дизель работает ровно. Не дымит, не коптит, расход маленький, автомат не пинается, переключение плавное, по ходовой части без нареканий, резина новая, по электрике надо смотреть водительский стеклоподъемник и кандер перестал включаться, а так фары и т. д. Без нареканий работает. По кузову не гнилая вообще. Но косячки есть на езду не влияет. С бумагами все чисто любые проверки.