Toyota Carina
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 172 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Золотой лист
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам срочно японца Тоета Карина. Прошу тех, кто хочет за такую сумму новое авто, то прямиком в салон можно ехать. И так про авто на хорошем ходу, езжу каждый день без проблем и т. д., двигатель дизель работает ровно. Не дымит, не коптит, расход маленький, автомат не пинается, переключение плавное, по ходовой части без нареканий, резина новая, по электрике надо смотреть водительский стеклоподъемник и кандер перестал включаться, а так фары и т. д. Без нареканий работает. По кузову не гнилая вообще. Но косячки есть на езду не влияет. С бумагами все чисто любые проверки.
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