Toyota Camry Дата публикации: 13.11.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 96 тыс. км Цена: 1310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Георгий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю собственный автомобиль, в салоне не курили, автомобиль в отличном состоянии, кожаный салон, круиз контроль, датчик дождя, датчик света, камера заднего вида, ПТС ОРИГИНАЛ,