Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 96 тыс. км

Цена: 1310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Георгий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю собственный автомобиль, в салоне не курили, автомобиль в отличном состоянии, кожаный салон, круиз контроль, датчик дождя, датчик света, камера заднего вида, ПТС ОРИГИНАЛ,

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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