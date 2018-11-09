Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 96 тыс. км
Цена: 1310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Георгий
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю собственный автомобиль, в салоне не курили, автомобиль в отличном состоянии, кожаный салон, круиз контроль, датчик дождя, датчик света, камера заднего вида, ПТС ОРИГИНАЛ,
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