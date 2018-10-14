Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 192,5 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край
Имя: Николай
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Датчик дождя
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю камри в хорошем тех. состоянии ,двигатель цепь, машина из Финляндии, надёжный автомобиль импортной сборки. Возможен небольшой торг, зимняя резина на дисках в подарок.
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