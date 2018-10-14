Toyota Camry Дата публикации: 16.10.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 192,5 тыс. км Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Датчик дождя Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю камри в хорошем тех. состоянии ,двигатель цепь, машина из Финляндии, надёжный автомобиль импортной сборки. Возможен небольшой торг, зимняя резина на дисках в подарок.