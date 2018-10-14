Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 192,5 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Датчик дождя

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю камри в хорошем тех. состоянии ,двигатель цепь, машина из Финляндии, надёжный автомобиль импортной сборки. Возможен небольшой торг, зимняя резина на дисках в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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