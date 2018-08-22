Toyota Camry Дата публикации: 3.09.18 Просмотров объявления: 23

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 154,323 тыс. км Цена: 900 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Аксай, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (863) 322-61-44

Описание

Автохолдинг КЛЮЧАВТО создан в 2001 году. Сейчас компания входит в список крупнейших автодилеров России: 26 автомобильных брендов в 63 дилерских центрах в 9 городах.

КЛЮЧАВТО-Select - одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

КЛЮЧАВТО-Select

• Гарантируем, что данный автомобиль прошел комплексную диагностику по 250 пунктам, не находится в розыске и не является предметом залога.

• Никогда не корректируем показания одометра, а заявляем фактический пробег автомобиля.

• Наши специалисты помогут вам подобрать лучшие условия по приобретению данного автомобиля, в том числе, с учетом обмена на имеющийся у Вас, с доплатой в обе стороны.

• Предлагаем КРЕДИТ на выгодных условиях.

• Возможны срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.

• Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.

• Наличный и безналичный расчет.

КЛЮЧАВТО-Select не является посредником: принимая Ваш автомобиль в счет стоимости, мы заключаем договор купли-продажи с переходом права собственности.

Данный автомобиль эксплуатировался в теплом климате Ростовской области, где исключено воздействие дорожных реагентов.

. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.