Toyota Camry

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 84 тыс. км

Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Афипский, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Усилитель рулевого управления: электро

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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