Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 84 тыс. км
Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Афипский, Краснодарский край
Имя: Олег
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Усилитель рулевого управления: электро
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.