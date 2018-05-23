Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 164 тыс. км

Цена: 515 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Camry

Toyota Camry

Подержанная, пробег 149,567 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

830 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 135,35 тыс. км.
Республика Дагестан, Аксай

880 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 36,279 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1750 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Camry

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 49 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

640 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 70 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

410 тыс. руб.

Skoda Superb

Подержанная, пробег 113 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

615 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале