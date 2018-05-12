Toyota Camry

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 65,809 тыс. км

Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородАксай, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Camry

Toyota Camry

Подержанная, пробег 116,366 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

960 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 53,435 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1286 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

990 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Camry

Ford Mondeo

Подержанная, пробег 43,759 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

1276 тыс. руб.

Lexus GS

Подержанная, пробег 89,802 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

1700 тыс. руб.

Mazda 6

Подержанная, пробег 1,525 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

1215 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале