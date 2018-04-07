Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 505 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Кирилл

Телефон:

Описание

Авто стоит на учёте в Краснодарском крае! Максимальная комплектация R-5, без ДТП, отличное техническое и внешнее состояние, вложений не требует. Обслуживание по регламенту, все чеки покажу при осмотре. Возможна продажа в кредит, обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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