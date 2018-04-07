Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 505 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Кирилл
Телефон:
Описание
Авто стоит на учёте в Краснодарском крае! Максимальная комплектация R-5, без ДТП, отличное техническое и внешнее состояние, вложений не требует. Обслуживание по регламенту, все чеки покажу при осмотре. Возможна продажа в кредит, обмен.
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