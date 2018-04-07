Toyota Camry Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 200 тыс. км Цена: 505 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Кирилл Телефон:

Описание

Авто стоит на учёте в Краснодарском крае! Максимальная комплектация R-5, без ДТП, отличное техническое и внешнее состояние, вложений не требует. Обслуживание по регламенту, все чеки покажу при осмотре. Возможна продажа в кредит, обмен.