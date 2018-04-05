Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Один хозяин. Не бита и не крашена 100%! Все ТО у дилера. Оригинал ПТС, все чеки бумаги. На продленной гарантии у ОД. Комплектация «Люкс». Самая максимальная, что есть у Камри.
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