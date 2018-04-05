Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Один хозяин. Не бита и не крашена 100%! Все ТО у дилера. Оригинал ПТС, все чеки бумаги. На продленной гарантии у ОД. Комплектация «Люкс». Самая максимальная, что есть у Камри.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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