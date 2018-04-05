Toyota Camry Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 100 тыс. км Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Один хозяин. Не бита и не крашена 100%! Все ТО у дилера. Оригинал ПТС, все чеки бумаги. На продленной гарантии у ОД. Комплектация «Люкс». Самая максимальная, что есть у Камри.