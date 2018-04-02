Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 178 тыс. км

Цена: 565 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

ПТС оригинал. Гарантия юридической чистоты. Полностью укомплектована : камеры кругового обзора, радарный круиз, навигация, охлаждение и подогрев сидений, зеркал, люк, багажник открывается/закрывается с кнопки. Парктроник: датчики спереди и сзади, парковочный дисплей+камера заднего/переднего/бокового вида. Чип- ключ с кнопочным включением зажигания, система Bluetooth и много всего другого. Дополнительно стоит противоугонная GSM система "Пандора". Очень комфортный, быстрый, маневренный автомобиль класса люкс! Обмен только на деньги!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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