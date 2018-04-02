Toyota Camry Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 178 тыс. км Цена: 565 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

ПТС оригинал. Гарантия юридической чистоты. Полностью укомплектована : камеры кругового обзора, радарный круиз, навигация, охлаждение и подогрев сидений, зеркал, люк, багажник открывается/закрывается с кнопки. Парктроник: датчики спереди и сзади, парковочный дисплей+камера заднего/переднего/бокового вида. Чип- ключ с кнопочным включением зажигания, система Bluetooth и много всего другого. Дополнительно стоит противоугонная GSM система "Пандора". Очень комфортный, быстрый, маневренный автомобиль класса люкс! Обмен только на деньги!