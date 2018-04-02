Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 178 тыс. км
Цена: 565 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
ПТС оригинал. Гарантия юридической чистоты. Полностью укомплектована : камеры кругового обзора, радарный круиз, навигация, охлаждение и подогрев сидений, зеркал, люк, багажник открывается/закрывается с кнопки. Парктроник: датчики спереди и сзади, парковочный дисплей+камера заднего/переднего/бокового вида. Чип- ключ с кнопочным включением зажигания, система Bluetooth и много всего другого. Дополнительно стоит противоугонная GSM система "Пандора". Очень комфортный, быстрый, маневренный автомобиль класса люкс! Обмен только на деньги!
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