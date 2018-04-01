Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 879 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Телефон:
Описание
Отличное состояние! ПТС оригинал, один собственник, по документам 2014 г. Сервисная книжка все ТО у официального дилера. Комплектация комфорт. Камера заднего вида. Установлена новая резина. Без вложений! Торг.
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