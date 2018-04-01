Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 879 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Отличное состояние! ПТС оригинал, один собственник, по документам 2014 г. Сервисная книжка все ТО у официального дилера. Комплектация комфорт. Камера заднего вида. Установлена новая резина. Без вложений! Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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