Toyota Camry Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 80 тыс. км Цена: 879 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Отличное состояние! ПТС оригинал, один собственник, по документам 2014 г. Сервисная книжка все ТО у официального дилера. Комплектация комфорт. Камера заднего вида. Установлена новая резина. Без вложений! Торг.