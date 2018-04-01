Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 184 тыс. км

Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. 2010 год.
Комплектация
- салон ткань
- литые диски
- раздельный климат- контроль
- датчик дождя
- датчик света
- монитор
- электро зеркала с подогревом
- центральный замок
- омыватель фар
- подогрев сидений и т. д
Оформление автокредита без КАСКО по двум документам. Торг у авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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