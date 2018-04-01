Toyota Camry Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 184 тыс. км Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. 2010 год.

Комплектация

- салон ткань

- литые диски

- раздельный климат- контроль

- датчик дождя

- датчик света

- монитор

- электро зеркала с подогревом

- центральный замок

- омыватель фар

- подогрев сидений и т. д

Оформление автокредита без КАСКО по двум документам. Торг у авто.