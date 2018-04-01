Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 184 тыс. км
Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Описание
Авто в отличном состоянии. 2010 год.
Комплектация
- салон ткань
- литые диски
- раздельный климат- контроль
- датчик дождя
- датчик света
- монитор
- электро зеркала с подогревом
- центральный замок
- омыватель фар
- подогрев сидений и т. д
Оформление автокредита без КАСКО по двум документам. Торг у авто.
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