Toyota Camry Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 160 тыс. км Цена: 659 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Курганинск, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, не битый, очень бережная эксплуатация! Автомобиль максимальной комплектации, ксенон, круиз, датчик дождя, света, подогрев сидений, электропривод сидений, зеркал, 2-климат, парктроник, электрический омыватель фар, 3 оригинальных ключа Toyota и т.д. Салон в отличном состоянии.

Проводилось полное ТО автомобиля 1000 км назад. Все менялось, свечи, колодки, все фильтра, масла в коробке и двигателе, новые стойки KYB, дополнительный радиатор охлаждения коробки, абсолютно новая резина от фирмы Dunlop. Двигатель, коробка в идеальном состоянии! Управляла транспортным средством девушка, очень бережно и аккуратно! Возможно торг, при осмотре автомобиля!