Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 659 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Курганинск, Краснодарский край
Имя: Елена
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, не битый, очень бережная эксплуатация! Автомобиль максимальной комплектации, ксенон, круиз, датчик дождя, света, подогрев сидений, электропривод сидений, зеркал, 2-климат, парктроник, электрический омыватель фар, 3 оригинальных ключа Toyota и т.д. Салон в отличном состоянии.
Проводилось полное ТО автомобиля 1000 км назад. Все менялось, свечи, колодки, все фильтра, масла в коробке и двигателе, новые стойки KYB, дополнительный радиатор охлаждения коробки, абсолютно новая резина от фирмы Dunlop. Двигатель, коробка в идеальном состоянии! Управляла транспортным средством девушка, очень бережно и аккуратно! Возможно торг, при осмотре автомобиля!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.