Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 659 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Курганинск, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, не битый, очень бережная эксплуатация! Автомобиль максимальной комплектации, ксенон, круиз, датчик дождя, света, подогрев сидений, электропривод сидений, зеркал, 2-климат, парктроник, электрический омыватель фар, 3 оригинальных ключа Toyota и т.д. Салон в отличном состоянии.
Проводилось полное ТО автомобиля 1000 км назад. Все менялось, свечи, колодки, все фильтра, масла в коробке и двигателе, новые стойки KYB, дополнительный радиатор охлаждения коробки, абсолютно новая резина от фирмы Dunlop. Двигатель, коробка в идеальном состоянии! Управляла транспортным средством девушка, очень бережно и аккуратно! Возможно торг, при осмотре автомобиля!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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