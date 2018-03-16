Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1991
Пробег: 400,241 тыс. км
Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Михаил
Описание
Продам автомобиль в хорошем состоянии. Мотор и коробка в отличном состоянии, с завода стоит экономайзер расход топлива как на жигули. Ничем не отличается. Ходовая мягкая ни гремит. Все стойки меняные, руль никуда не тянет. Автомобиль вообще без гнили. Растаможка в Ростове , все время с 97. Ездила в области, ПТС оригинал 10 лет в одной семье . Комплектация электростеклоподъёмники все 4, сигнализация, стоит музыка. Остальные вопросы по телефону, говорю сразу не думайте что автомобиль новый. Три ручки снаружи поломанные, подскажу, где купить по 500 руб.
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