Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1991

Пробег: 400,241 тыс. км

Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Продам автомобиль в хорошем состоянии. Мотор и коробка в отличном состоянии, с завода стоит экономайзер расход топлива как на жигули. Ничем не отличается. Ходовая мягкая ни гремит. Все стойки меняные, руль никуда не тянет. Автомобиль вообще без гнили. Растаможка в Ростове , все время с 97. Ездила в области, ПТС оригинал 10 лет в одной семье . Комплектация электростеклоподъёмники все 4, сигнализация, стоит музыка. Остальные вопросы по телефону, говорю сразу не думайте что автомобиль новый. Три ручки снаружи поломанные, подскажу, где купить по 500 руб.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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