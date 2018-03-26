Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 82 тыс. км
Цена: 920 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
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Описание
Toyota Камри в хорошем состоянии, ухоженная. Я второй хозяин, пробег родной, не смотанный.
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