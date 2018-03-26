Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 82 тыс. км

Цена: 920 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Toyota Камри в хорошем состоянии, ухоженная. Я второй хозяин, пробег родной, не смотанный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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