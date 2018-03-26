Toyota Camry Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 82 тыс. км Цена: 920 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Toyota Камри в хорошем состоянии, ухоженная. Я второй хозяин, пробег родной, не смотанный.