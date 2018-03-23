Toyota Camry Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 85 тыс. км Цена: 1055 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Престиж+. Японская сборка-самая полная комплектация, цвет-белый жемчуг. Автомобиль не бит не крашен, оригинальный ПТС 2012. С момента покупки два владельца. Сервисная книжка в наличии. Обслуживание согласно регламенту, только у официального дилера. Комплект ключей и документов.