Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 1055 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Престиж+. Японская сборка-самая полная комплектация, цвет-белый жемчуг. Автомобиль не бит не крашен, оригинальный ПТС 2012. С момента покупки два владельца. Сервисная книжка в наличии. Обслуживание согласно регламенту, только у официального дилера. Комплект ключей и документов.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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