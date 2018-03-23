Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 1055 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Престиж+. Японская сборка-самая полная комплектация, цвет-белый жемчуг. Автомобиль не бит не крашен, оригинальный ПТС 2012. С момента покупки два владельца. Сервисная книжка в наличии. Обслуживание согласно регламенту, только у официального дилера. Комплект ключей и документов.
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