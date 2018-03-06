Toyota Camry Дата публикации: 18.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 40,25 тыс. км Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Минеральные Воды, Ставропольский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (87922) 3-04-49

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.

Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.

Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.

Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.

Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.

Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.

Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.

КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.

Куплен у официального дилера. Оригинальный пробег. Отличное внешнее и техническое состояние.

Автомобиль прошел комплексную техническую диагностику.

Проверка юридической чистоты автомобиля.

Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом.

Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО.

Тест-Драйв.

Наличный и безналичный расчет.

Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях.

. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.