Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 172 тыс. км
Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
Телефон:
Описание
Автомобиль полностью обслужен ПТС оригинал 3 записи, по факту 2 хозяина, прошел большое ТО вся ходовка в порядке много что заменено, под капотом тоже все обслуженно и заменено подробно при интересе все расскажу, продажа в связи с получением служебного авто, реальному покупателю хороший торг.
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