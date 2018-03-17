Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 172 тыс. км

Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Автомобиль полностью обслужен ПТС оригинал 3 записи, по факту 2 хозяина, прошел большое ТО вся ходовка в порядке много что заменено, под капотом тоже все обслуженно и заменено подробно при интересе все расскажу, продажа в связи с получением служебного авто, реальному покупателю хороший торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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