Toyota Camry Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 172 тыс. км Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Автомобиль полностью обслужен ПТС оригинал 3 записи, по факту 2 хозяина, прошел большое ТО вся ходовка в порядке много что заменено, под капотом тоже все обслуженно и заменено подробно при интересе все расскажу, продажа в связи с получением служебного авто, реальному покупателю хороший торг.