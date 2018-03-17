Toyota Camry Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 100 тыс. км Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, полностью обслужен. В ДТП не участвовал, полностью в родной краске, пробег реальный. Я хозяин, второй владелец, ПТС оригинал, в ПТС тоже я. Максимальная комплектация (ЛЮКС), двигатель и АКПП в идеале, салон как новенький). Осмотр в п.Яблоновском, звонить с 8 до 21:00. Вот ВИН пробивайте XW7BK4FK20S0044 пятьдесят четыре). Без торга). Перекупщиков и автосалонов просьба не звонить, продам только с полным переоформлением.