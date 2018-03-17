Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, полностью обслужен. В ДТП не участвовал, полностью в родной краске, пробег реальный. Я хозяин, второй владелец, ПТС оригинал, в ПТС тоже я. Максимальная комплектация (ЛЮКС), двигатель и АКПП в идеале, салон как новенький). Осмотр в п.Яблоновском, звонить с 8 до 21:00. Вот ВИН пробивайте XW7BK4FK20S0044 пятьдесят четыре). Без торга). Перекупщиков и автосалонов просьба не звонить, продам только с полным переоформлением.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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