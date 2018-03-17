Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, полностью обслужен. В ДТП не участвовал, полностью в родной краске, пробег реальный. Я хозяин, второй владелец, ПТС оригинал, в ПТС тоже я. Максимальная комплектация (ЛЮКС), двигатель и АКПП в идеале, салон как новенький). Осмотр в п.Яблоновском, звонить с 8 до 21:00. Вот ВИН пробивайте XW7BK4FK20S0044 пятьдесят четыре). Без торга). Перекупщиков и автосалонов просьба не звонить, продам только с полным переоформлением.
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