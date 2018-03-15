Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 565 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Харлампий

Телефон:

Описание

Продам автомобиль в идеальном состоянии. Вложений ни каких не требует. Очень ухоженный автомобиль. Работает все как часы. Двигатель коробка ходовка кузов салон все в отличном состоянии. Колеса R18 с хорошей резиной. Кожаный салон, электро регулировка сидений, телевизор в потолке, двухзонный климат контроль, подогревы сидений, электро зеркала, CD, AUX, USB, мультируль. В салоне не одной дырочки и затертости, электроника вся работает. Авто в очень достойном состоянии, покупался в автосалоне в 2007 году по ПТС 06 год. Коробка работает плавно без каких либо толчков или рывков, масло не ест, ходовая не стучит. Очень надёжный японец, реальному покупателю торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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