Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 565 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Харлампий
Описание
Продам автомобиль в идеальном состоянии. Вложений ни каких не требует. Очень ухоженный автомобиль. Работает все как часы. Двигатель коробка ходовка кузов салон все в отличном состоянии. Колеса R18 с хорошей резиной. Кожаный салон, электро регулировка сидений, телевизор в потолке, двухзонный климат контроль, подогревы сидений, электро зеркала, CD, AUX, USB, мультируль. В салоне не одной дырочки и затертости, электроника вся работает. Авто в очень достойном состоянии, покупался в автосалоне в 2007 году по ПТС 06 год. Коробка работает плавно без каких либо толчков или рывков, масло не ест, ходовая не стучит. Очень надёжный японец, реальному покупателю торг.
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