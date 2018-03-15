Toyota Camry Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 100 тыс. км Цена: 565 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Харлампий Телефон:

Описание

Продам автомобиль в идеальном состоянии. Вложений ни каких не требует. Очень ухоженный автомобиль. Работает все как часы. Двигатель коробка ходовка кузов салон все в отличном состоянии. Колеса R18 с хорошей резиной. Кожаный салон, электро регулировка сидений, телевизор в потолке, двухзонный климат контроль, подогревы сидений, электро зеркала, CD, AUX, USB, мультируль. В салоне не одной дырочки и затертости, электроника вся работает. Авто в очень достойном состоянии, покупался в автосалоне в 2007 году по ПТС 06 год. Коробка работает плавно без каких либо толчков или рывков, масло не ест, ходовая не стучит. Очень надёжный японец, реальному покупателю торг.