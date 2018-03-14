Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 123,939 тыс. км

Цена: 445 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам Камри 2013 года в ОТС. ПТС оригинал,я второй хозяин.Или обменяю на автомобили (Прадо, БМВ Х6, Ланд Крузер 200,Мерседес Е-класса и Геледваген. Приветствуются авто с запретом или кредит с генеральной доверенностью. На обмен цена дороже. На данный момент машина находится в республике Ингушетия Город Назрань. Реальному покупателю небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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