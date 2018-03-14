Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 123,939 тыс. км
Цена: 445 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Продам Камри 2013 года в ОТС. ПТС оригинал,я второй хозяин.Или обменяю на автомобили (Прадо, БМВ Х6, Ланд Крузер 200,Мерседес Е-класса и Геледваген. Приветствуются авто с запретом или кредит с генеральной доверенностью. На обмен цена дороже. На данный момент машина находится в республике Ингушетия Город Назрань. Реальному покупателю небольшой торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter