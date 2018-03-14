Toyota Camry Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 123,939 тыс. км Цена: 445 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам Камри 2013 года в ОТС. ПТС оригинал,я второй хозяин.Или обменяю на автомобили (Прадо, БМВ Х6, Ланд Крузер 200,Мерседес Е-класса и Геледваген. Приветствуются авто с запретом или кредит с генеральной доверенностью. На обмен цена дороже. На данный момент машина находится в республике Ингушетия Город Назрань. Реальному покупателю небольшой торг.