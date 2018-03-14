Toyota Camry Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 160 тыс. км Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Без ДТП. Все стекла и железо родное, даже лобовое стекло. Состояние очень хорошее. Крашен капот от сколов и бампера освежались, остальное все в родной краске, двигатель масло не расходует от замены до замены, новая ходовая тормозные диски колодки, привод, новый аккумулятор на гарантии, заменены все масла, кондер морозит, вся электрика работает, рассмотрю обмен на обмен 425000. Торг.