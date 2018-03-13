Toyota Camry Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 90 тыс. км Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Диллерский автомобиль 2012 г. в. Двигатель 2.5L один владелец, ПТС родной, гарантийное обслуживание у официального дилера. Автомобиль целый, без сколов, царапин и вмятин, стекла целые родные, салон как в новом авто, ДВС, АКПП и ходовая часть в идеальнейшем состоянии. Климат контроль, система курсовой устойчивости, парк-троники по кругу, зеркала с авто. затемнением, датчики дождя и света, омыватели фар, подогрев сидений и зеркал, два ключа, сервисная книжка. Рассмотрю варианты обмена на более дешевый автомобиль, или МОТО технику. (АВТО предпочтительно TOYOTA можно с правым рулем, или микроавтобус.)