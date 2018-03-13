Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Диллерский автомобиль 2012 г. в. Двигатель 2.5L один владелец, ПТС родной, гарантийное обслуживание у официального дилера. Автомобиль целый, без сколов, царапин и вмятин, стекла целые родные, салон как в новом авто, ДВС, АКПП и ходовая часть в идеальнейшем состоянии. Климат контроль, система курсовой устойчивости, парк-троники по кругу, зеркала с авто. затемнением, датчики дождя и света, омыватели фар, подогрев сидений и зеркал, два ключа, сервисная книжка. Рассмотрю варианты обмена на более дешевый автомобиль, или МОТО технику. (АВТО предпочтительно TOYOTA можно с правым рулем, или микроавтобус.)
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