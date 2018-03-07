Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 790 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Описание
Продаю один из самых надежных авто. Авто в полной комплектации , все работает без нареканий. Движок работает ровно четко, коробка тоже отлично, без пинков. Кожаный салон, кожа нигде не порвана, салон ухожен. По электронике все отлично. Все датчики в норме, все регулировки электро. На другие интересующие вопросы отвечу по телефону. ПТС Оригинал. Год выпуска 2008 куплена в 2009 г.
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