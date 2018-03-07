Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 790 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Продаю один из самых надежных авто. Авто в полной комплектации , все работает без нареканий. Движок работает ровно четко, коробка тоже отлично, без пинков. Кожаный салон, кожа нигде не порвана, салон ухожен. По электронике все отлично. Все датчики в норме, все регулировки электро. На другие интересующие вопросы отвечу по телефону. ПТС Оригинал. Год выпуска 2008 куплена в 2009 г.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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