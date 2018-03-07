Toyota Camry Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 130 тыс. км Цена: 790 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Продаю один из самых надежных авто. Авто в полной комплектации , все работает без нареканий. Движок работает ровно четко, коробка тоже отлично, без пинков. Кожаный салон, кожа нигде не порвана, салон ухожен. По электронике все отлично. Все датчики в норме, все регулировки электро. На другие интересующие вопросы отвечу по телефону. ПТС Оригинал. Год выпуска 2008 куплена в 2009 г.