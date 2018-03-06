Toyota Camry Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 86 тыс. км Цена: 1120 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном техническом состоянии. 1 владелец по ПТС. Полный комплект ключей. Не бита и не крашена. Комплектация Элеганс Плюс. Два комплекта колёс.