Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 86 тыс. км

Цена: 1120 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном техническом состоянии. 1 владелец по ПТС. Полный комплект ключей. Не бита и не крашена. Комплектация Элеганс Плюс. Два комплекта колёс.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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