Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 86 тыс. км
Цена: 1120 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Игорь
Телефон:
Описание
Автомобиль в идеальном техническом состоянии. 1 владелец по ПТС. Полный комплект ключей. Не бита и не крашена. Комплектация Элеганс Плюс. Два комплекта колёс.
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