Toyota Camry Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 305 тыс. км Цена: 615 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Владею 1,5 года. Установлено газобалонное оборудование последнего поколения, пробег 20 т. км. (экономия более чем в 2 раза без потери мощности!) Своевременное ТО. Все работает как часы. Честный пробег. Японец.

Поймал камень в лобовое, цену снизил. Без торга! Перекупщикам не беспокоить.