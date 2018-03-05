Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 305 тыс. км
Цена: 615 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
Авто в отличном состоянии. Владею 1,5 года. Установлено газобалонное оборудование последнего поколения, пробег 20 т. км. (экономия более чем в 2 раза без потери мощности!) Своевременное ТО. Все работает как часы. Честный пробег. Японец.
Поймал камень в лобовое, цену снизил. Без торга! Перекупщикам не беспокоить.
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