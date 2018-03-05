Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 305 тыс. км

Цена: 615 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Владею 1,5 года. Установлено газобалонное оборудование последнего поколения, пробег 20 т. км. (экономия более чем в 2 раза без потери мощности!) Своевременное ТО. Все работает как часы. Честный пробег. Японец.
Поймал камень в лобовое, цену снизил. Без торга! Перекупщикам не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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