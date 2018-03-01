Toyota Camry Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 65 тыс. км Цена: 1440 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Курганинск, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Продаётся Камри не битая и не крашеная 100% в самой полной комплектации, что есть в Камри. Вся машина в бронепленке и покрыта жидким стеклом. Дорогая тонировка по кругу, сделана полная шумоизоляция, стоит новая зимняя резина. Разумный торг приветствуется.