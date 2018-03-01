Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 1440 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Курганинск, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Продаётся Камри не битая и не крашеная 100% в самой полной комплектации, что есть в Камри. Вся машина в бронепленке и покрыта жидким стеклом. Дорогая тонировка по кругу, сделана полная шумоизоляция, стоит новая зимняя резина. Разумный торг приветствуется.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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