Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 1440 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Курганинск, Краснодарский край
Имя: Николай
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Описание
Продаётся Камри не битая и не крашеная 100% в самой полной комплектации, что есть в Камри. Вся машина в бронепленке и покрыта жидким стеклом. Дорогая тонировка по кругу, сделана полная шумоизоляция, стоит новая зимняя резина. Разумный торг приветствуется.
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